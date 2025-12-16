落とし物をしてしまうと利用した施設や公共交通機関など、それぞれに問い合わせするのが大変ですが、こうした手間を減らすことができる新たなサービスが広がっています。【写真で見る】落とし物「一括検索」できるアプリJR・羽田空港・タクシー・バスも落としものを「一括検索」できるアプリ20代「miu miuのヘアピンを落として、警察にも行きましたし、ご飯屋さんのほうにも『落としてないですか』と連絡をして」20代「キャ