三重県川越町の建築資材メーカーの工場で作業員2人が死亡した事故で、業務上過失致死などの疑いで書類送検された当時の責任者らが、嫌疑不十分で不起訴になりました。川越町のチヨダウーテ四日市工場で2022年11月、冷却装置のタンクの中で清掃作業をしていた男性作業員2人が、落ちてきた木くずの灰に巻き込まれ死亡しました。この事故で、当時の工場長ら3人が業務上過失致死の疑いで書類送検されていまし