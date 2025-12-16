Image: GameTech 今年のクリスマスプレゼントにSwitch 2を所望する人、めちゃくちゃ多そうです。在庫もだんだんと安定してきたようで、周辺でも無事入手できた！という声をちらほら聞きますが…。スマホでも、ゲーム機でも、本体購入とセットにしたいのが周辺アクセサリー。とくに、汚れや落下衝撃から守るケースやシートは重要アイテムです。そこまではすでに準備済みの人でも、本体をドッ