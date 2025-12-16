2025年に誕生45周年を迎えたスイス発祥のクレイアニメ『ピングー』の期間限定ショップ「PINGU（TM） SHOP」が、12月18日（木）から、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店7階にオープンする。【写真】全部かわいい！ポーチなど展開グッズ一覧■初日はピングーとピンガがお出迎え今回オープンする「PINGU（TM） SHOP」は、『ピングー』の原作であるクレイアートを使用したグッズをはじめ、ざまざまなアイテムが並ぶ期間限定のシ