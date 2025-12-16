物価の優等生、卵の価格が過去最高値です。農林水産省によりますと、先週のたまご1パック（サイズ混合・10個）の平均小売価格は308円で、調査が始まった2003年以降、最高値でした。冬の需要が高まる時期であることに加え、鳥インフルエンザによる供給の懸念が要因だとみられています。今シーズン確認された鳥インフルエンザは7事例で、約197万羽が殺処分されています。農水省は養鶏業者などに衛生管理の徹底を呼びかけ、鳥インフル