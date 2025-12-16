政府が呼びかけていた北海道・三陸沖後発地震注意情報の「特別な備え」は、実際の行動にはあまり結びつかなかったことがわかりました。8日、青森県八戸市で震度6強を観測した地震で、政府は初めて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、「非常持ち出し品の常時携帯」など特別な備えを呼びかけ、16日午前0時で呼びかけは終了しました。東京大学大学院の調査によりますと、対象地域で情報を見聞きした人のうち、「水や食料な