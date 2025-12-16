トルコのスーパーで撮影されたのは、車体の半分が店内に突っ込む形で止まった黒い車。「どうやってあそこに突っ込んだの？」という声も聞こえてきます。店の防犯カメラがその瞬間を捉えていました。この時、店内の車が突っ込んだ先には1人の客の姿が。商品を両手で持ち、歩いていると、車が突っ込んできました。衝撃で商品棚など押し出され、客のすぐ後ろに迫っている様子が分かります。店内は、飛ばされた棚が倒れ、周辺に商品が