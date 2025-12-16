【早く知りたい！】元日の天気予報 今年も残すところあと２週間となりました。慌ただしい毎日ですが、クリスマスに雪は降る？、初日の出は見られそう？ など、天気予報も気になります。年末年始を含めた元日1月1日までの各地の天気をまとめました。 を画像で掲載しています。 初日の出情報 初日の出時刻は、 東京スカイツリー6:46 富士山6:42 札幌7:06 仙台6:53 東京6:51 名古屋7:01 大阪7:05 福岡7:23 です。