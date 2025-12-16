日本製鉄（橋本英二会長）は2026年3月期の連結純損益（国際会計基準）を当初見通しの400億円の赤字から、600億円の赤字（前期は3502億円の黒字）に下方修正することを発表した。 下方修正の主な要因は、買収した米鉄鋼大手・USスチールの業績不振。米鉄鋼市況が当初想定していた以上に悪化している他、ペンシルベニア州で起きたUSスチールの工場での事故も業績に悪影響を与えた。 そのため、当初は今期のUS