東海地区を拠点で活動するボーイズグループ・MAG!C☆PRINCE（マジックプリンス※以下、マジプリ）の大城光（30）が16日、第1子が誕生したことを報告した。【写真】「言葉にならないほどの喜び」第1子誕生を報告したMAG!C☆PRINCE・大城光「ご報告」と題し「このたび、第一子が誕生しました」と報告。「小さな命が無事に生まれてきてくれたことに心から感謝し、言葉にならないほどの喜びを感じています」とつづった。「新しい