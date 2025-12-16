「日本保守党」の百田尚樹代表が16日に公式X（旧ツイッター）を更新。あの政治家の“愛想の良さ”に驚いたエピソードをつづった。百田は「本会議採決の後、3人の大臣が挨拶に来られた。驚いたのは小泉進次郎防衛大臣の愛想の良さだ」と切り出す。「爽やかな笑顔で『百田さんにはいつもボロクソに言われています』と言われると、私も『申し訳ない』と笑顔で答えるしかない。彼が好かれる理由がわかった」とつづっていた。