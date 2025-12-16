国民民主党の玉木雄一郎代表は16日、自民党との税制改正協議を巡り、「年収の壁」引き上げを含む三つの課題が争点に残っていると記者団に述べた。協議結果が2026年度予算案への対応に「大きな影響を与える」とも言及した。玉木氏は（1）年収の壁引き上げ（2）企業の設備投資に関する税額控除の翌年度への繰り越し（3）軽自動車などの取得時にかかる地方税「環境性能割」の廃止―の3点を課題に挙げ「税制改正大綱をまとめるまで