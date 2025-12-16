東京・赤坂の個室サウナ店で男女２人が死亡した火災で、現場のサウナ室の非常ボタンが押された形跡があることが捜査関係者への取材でわかった。店の従業員らは煙を感知した火災報知機の警報音で火災に気づいたといい、警視庁が詳しい状況を調べている。同庁は１６日、死亡したのは川崎市幸区の美容室経営、松田政也さん（３６）と、妻でネイリストの陽子さん（３７）と発表した。今後、遺体を司法解剖して死因を調べる。火災