市議会の視察先で同僚の女性市議にわいせつな行為をした疑いで書類送検されていた三重県津市議の男性が、16日付で不起訴処分になりました。男性市議(57)は2023年7月、市議会の委員会の視察で訪れた北海道小樽市のホテルで、同僚の女性市議に無理矢理キスをするなどわいせつな行為をしたとして被害届を出され、書類送検されていました。男性市議は「議会運営をスムーズに進めるため」として、今年3月、当時務めていた議