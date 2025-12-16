ゲーム形式の練習では、今季J2で5得点を記録したFW新川志音(鳥栖U-18)と2トップを組んだ。対極にはJ1で2ゴールを決めたFW徳田誉(鹿島)もいた。ただFW大西利都(名古屋U-18)は「素晴らしいライバルたちだと思いますが、自分がプレミアでやってきたものは通用する。ストロングポイントは誰にも負けないようにしたい」と、プレミアリーグWESTで新記録となる26得点を記録したプライドを覗かせた。アゼルバイジャンとウズベキスタン