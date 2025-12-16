U-18日本代表に選ばれたMF福島和毅(神村学園高/福岡内定)も、夏冬連続と日本一をかけた戦いになる高校サッカー選手権に弾みをつけたい考えを話した。ゲーム形式の練習でアンカーポジションに入った福島は、山口智監督から具体的なアドバイスを何度も受けていた。「前から追うときに方向付けをしないとというところで自分が入れ替わられてしまったので、そこでアドバイスをもらいました」。ハイレベルな仲間たちとの練習にも