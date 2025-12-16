眉村ちあきが、ニューアルバム『AMPLAND PLAN』を2026年4月15日にリリースする。 （関連：SXSW 2025 ショーケース『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO』初の同時開催で東京のダイバーシティを発信） 本作は、CD＋Tシャツ付きの完全生産限定盤A盤、眉村ちあきがYouTubeで定期配信しているまゆむラジオの『AMPLAND PLANスペシャル番組（仮）』を収録したラジオCDが付属される初回生産限定盤B