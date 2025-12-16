柏レイソルは16日、FC岐阜に期限付き移籍していたFWオウイエ・ウイリアム(21)との契約が今季限りで満了することが決まったと発表した。2004年生まれのオウイエは2023年、日体大柏高から柏に加入。1年目は天皇杯1試合、2年目はルヴァン杯1試合の出場にとどまり、今季は岐阜に期限付き移籍していた。岐阜ではJ3リーグ戦14試合に出場していた。オウイエはクラブを通じて「3年間ありがとうございました。試合に出られない自分に