埼玉西武ライオンズが12月10日、Instagramを更新。中村剛也（42）の画像を公開した。 【画像】ド軍カメラマン、大谷翔平＆真美子夫人の秘蔵写真を公開優勝パレードのワンシーンに「ドジャースの生き証人」「最高のスリーショットですね」 「『無人島に1つだけ持っていくなら？』で『行かない』と即答したのは…#中村剛也 選手でした！」と投稿されたのは、自筆で「行かない」と書いたホワイトボ