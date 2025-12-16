MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（30）が12月、AP通信の「年間男子アスリート・オブ・ザ・イヤー」に選出されたことが、球団公式Instagramで伝えられた。投稿では、大谷の特別ビジュアルとともに4度目の受賞を報告。野球界では最多となる受賞回数で、世界的アスリートとしての評価を改めて示している。 【画像】ド軍カメラマン、大谷翔平＆真美子夫人の秘蔵写真を公開優勝パレードのワ