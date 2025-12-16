プロサッカー選手でFC東京所属の長友佑都（39）が12月13日、Instagramを更新。妻でありタレントの平愛梨（41）の誕生日を祝った。 【画像】「すごい豪邸」前園真聖、湘南でラグジュアリーにくつろぐ様子に注目集まる 「Happy birthday」と投稿されたのは、長友と平と、お揃いのセーターを着た子どもたち4人の家族写真。机の上にはケーキが2つ用意されており、誕生日を祝うメッセージプ