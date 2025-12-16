本日の日経平均株価は、米株安を受けハイテク株を中心に売りが優勢となり、前日比784円安の4万9383円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、期中3度目の増額で今12月期営業73％増益を見込むテクノフレックス [東証Ｓ]、ＳＭ