6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、17日深夜放送のTBS『よるのブランチ』（深0：26）に出演する。【写真】サインしながら…特技のリフティングを披露するサクヤVTRでは何度も同番組に出演してきたNCT WISHだが、スタジオゲストとして登場するのは今回が初めてとなる。NCT WISHのパーソナルな部分をもっと知るため、メンバーのプロフィール帳を大公開。サクヤは特技のリフティングをサインをしながら初披露する。さらに、ジェ