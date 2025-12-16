【ニューヨーク＝金子靖志】台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を巡り、中国の傅聡（フーツォン）国連大使が１５日の安全保障理事会の会合で「アジアと世界の平和に深刻なリスクをもたらす。軍国主義の再燃を許してはならない」と日本を非難し、撤回を要求した。中国は国連の舞台で日本批判を繰り返しており、日本が逐次反論している。１５日の会合は次期事務総長に求める役割について協議する場だった。傅氏は突如、議題を無視