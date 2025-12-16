16日（火）の東京は穏やかに晴れました。東京都心の最高気温は12.5度、平年並みですが、風が収まった分暖かく感じられました。17日（水）は西日本や東日本の太平洋側でも雨の降り出すところがありそうです。雨雲の予想です。16日夜から17日朝にかけては北海道や北陸の日本海側で雨や雪が降るでしょう。17日朝には、西日本の日本海側にもまとまった雨雲が近づいてきます。日中から夜にかけてこの雲が西日本から東北を通過していくで