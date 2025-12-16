12月15日、timeleszの菊池風磨の父でシンガーソングライターの菊池常利が、自身の公式Xを更新。17時より販売を開始した全身ビジュアルのアクリルスタンドが完売したことを報告し、大きな話題を呼んでいる。「常利さんは、風磨さんが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』でたびたび名前が挙がることもあり、ファンの間では以前から知られた存在です。音楽業界では、1999年に嵐のデビュー曲『A・RA・SHI』の作詞を担当し