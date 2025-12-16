女優の浅田美代子が12月15日、Instagramを更新。“個性的”な女子会ショットを披露し、話題となっている。浅田は《昨日はMEGUMIと内田也哉子ちゃんと女子会？ 美味しい食事と楽しいおしゃべりあっという間の時間でした〜〜》とつづり、女優のMEGUMIと、亡くなった内田裕也さん、樹木希林さんの娘でエッセイストの内田也哉子とのスリーショットを公開した。Instagramのコメント欄には《ミヨちゃんずっと変わらないですね