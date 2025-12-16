クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、2026年12月15日の日本上陸20周年に向け、2025年12月15日からアニバーサリーイヤーを開始した。アニバーサリーイヤー「Let’s DOughnut!」テーマは「Let’s DOughnut!」で、1年間を通じてJoyを届けるさまざまな企画を展開するという。アニバーサリー初日の12月15日には、全国5カ所(北海道、東京、名古屋、大阪、福岡)で、人気商品「オリジナル・グレーズド ダズン」を配布する「ドーナ