格闘家の武尊と妻でタレントの川口葵が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。川口葵と武尊武尊は「今回3作目で第1章完結になるような作品だと聞いていたので、僕も次の試合で引退することを決めて、僕の格闘家としての第1章も完結するタイミングだったので、同じようなタイミングでこの映画が見られることをすごくう