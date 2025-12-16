自民党は１６日に党本部で高市早苗首相が党総裁に就任後、初めてとなる２種類の政治活動ポスター「日本列島を、強く豊かに。」を発表した。高市首相の新ポスターは初回で３２万枚が印刷された。印刷枚数は記録が残るこの１０年間で最も多い枚数。今後は各都道府県などに配送され、年末年始に全国で掲示されるという。会見した鈴木貴子広報本部長はキャッチコピーに関して、高市首相が所信表明演説のなかで「日本列島を強く豊