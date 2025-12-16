サントリーは、「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー桜樽ブレンド」を2026年2月10日から全国で数量限定発売します。また、「同〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド〉スーペリア」「同〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー」のパッケージをリニューアルし、2026年2月上旬以降順次、全国で新発売します。 「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズ 記事のポイント 「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズから、桜樽で貯蔵した