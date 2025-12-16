ローソンは12月23日より、全国のローソン店舗でオープンワールドアクションRPG『鳴潮』のローソンオリジナルグッズを販売する。描き下ろしイラストを使ったローソンオリジナルデザインのアクリルスタンド&グリッター缶バッジセットやぬいぐるみが登場する。○引換コード施策対象商品を購入するとゲーム内で使えるアイテムがもらえる引換コードが付いてくる。引き換えに関する詳細はローソンのキャンペーンサイトを参照のこと。