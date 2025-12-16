【モデルプレス＝2025/12/16】女優のMEGUMIが16日、都内で開催されたNetflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の配信記念イベント「『ラヴ上等 de Love again』Special Night by NETFLIX」に、AK-69、永野、サプライズゲストの小室哲哉とともに出席。本作が始まる前に感じた不安を明かした。【写真】Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」少年院出身・元暴走族総長など参加メンバー11人◆MEGUMI、MC陣に感じていた不安