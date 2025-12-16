【モデルプレス＝2025/12/16】女優の芦田愛菜と俳優の岡田将生が16日、都内で行われたアニメーション映画『果てしなきスカーレット』の公開御礼舞台挨拶に、メガホンをとった細田守監督とともに出席。岡田が、芦田からの発言に驚く場面があった。【写真】芦田愛菜「大人っぽい」上品な膝丈ドレス姿◆岡田将生、芦田愛菜からの発言に驚き久しぶりに現代からやって来た看護師・聖の声を担当した岡田や細田監督と会った感想を聞かれる