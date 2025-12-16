眉村ちあきが2026年4月15日、8thアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースすることが発表となった。これは本日12月16日、横浜赤レンガ倉庫で開催された＜エアトリ presents 毎日がクリスマス2025＞のステージにて、眉村ちあきからのクリスマスプレゼントとしてアナウンスされたものだ。前アルバム『うふふ』リリース(2024年11月発表)以降、楽曲制作やライブ活動に加え、国内外アーティスト作品へのコラボレーションを通じて、ボーカリス