Tani Yuukiが12月15日（月）、自身初の日本武道館ワンマンライブ＜Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love… this” FINAL〜はじまりのはじまり〜＞を開催した。＜はじまりのはじまり＞とは、5年前の2020年12月22日、東京・代官山LOOPにて、Tani Yuukiが開催した初ワンマンライブのタイトル。音楽活動の始まりから現在までの5年間をつなぎ、武道館公演の成功をひとつの節目にして、ここからまた大きく歩いていこうとする意志が込