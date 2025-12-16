日本ハムは１６日、２６年２月に開催される「２０２６年日台野球国際交流試合」に出場することを発表した。台北市内で合同記者会見を行い、木田優夫ＧＭ代行、野村佑希内野手が出席した。野村は、「今回、また台湾で試合ができることになり、とても嬉しく思います。チームメートの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手も孫易磊（スン・イーレイ）投手も素晴らしいピッチャーです。台湾には、良いピッチャーが多いので対戦できる