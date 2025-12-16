女優の桐谷美玲が自身３６歳の誕生日を報告した。１６日に自身３６歳の誕生日を迎えた桐谷。インスタグラムのストーリーズで「３６さいになった瞬間をお届けしますいつもみんなありがとう」とつづると、愛犬を抱いたショットが公開された。ラフなスタイルのこのショットに、ネット上では「桐谷美玲、この可愛さで３６歳…？」「桐谷美玲ってもう３６歳なの！？全然見えない！３０代なりたてぐらいだと思ってた」「桐谷美玲