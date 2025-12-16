忘年会シーズンの中、東京・新橋駅前で16日、タレントの嶋大輔さんが一日警察署長をつとめ、悪質な客引きに注意するよう呼びかけました。タレント・嶋大輔さん「客引きには、ついて行かない、だまされない。これを心に置いておいてください」港区のJR新橋駅前のSL広場では16日、タレントの嶋大輔さんが警視庁愛宕署の一日警察署長に任命されました。嶋さんは、新橋駅周辺をパトロールして、忘年会や新年会で飲酒する機会が増えるこ