12月15日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、出演ドラマ「終活シェアハウス」(NHK)でダブル主演を務めている城桧吏とのエピソードを明かした。【関連】畑芽育、乃木坂46卒業の久保史緒里にラブコール「ぜひ一緒にお喋りしたい」放送内で、畑は、城について、「19歳ながらもう本当に頼もしく、立派でいらっしゃって」「19歳の等身大の無邪気さもあり」と切り出した。続けて、「年下の役者さんと共演することっ