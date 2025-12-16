2026年春より世界配信されるNetflixシリーズ『九条の大罪』に出演する池田エライザ。これまでにも、社会現象級の盛り上がりを見せた『地面師たち』をはじめとしたNetflix作品に参加しており、若手ながら確かな演技力で存在感を発揮してきた。本記事では、彼女のこれまでの歩みを辿りながら、その女優としての魅力を深掘りしてみたい。【関連】池田エライザ、主演映画『リライト』まもなく公開！自然体で挑んだ“引き算の演技”に注