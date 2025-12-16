キャセイパシフィック航空は、キャセイ会員を対象に最大5,700マイルのボーナスマイルを付与する「空・地上でのボーナス特典」キャンペーンを開催する。マイルの利用1回を完了すると500マイル、2つのカテゴリーでマイルの利用を完了すると1,000マイル、2万マイル以上を獲得すると2,000マイル、15,000マイル以上を特典交換すると2,000マイル、Asia Miles by Cathayアプリでチェックインミッションを完了すると100マイル、すべての「