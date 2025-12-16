あす注目の裁判が開かれます。予定では被告人質問が行われることになっていて、男が何を話すのか、注目されています。 【写真を見る】あす初公判「一緒に自殺する意思がある」などと伝え少女を誘拐山形・福島両県で自殺を手助けしたとして起訴された男は何を語るのか（山形） ■男は「一緒に自殺を」と少女を誘い出した 6月、山形市内で少女が連れ去られてその後遺体で見つかった事件で、逮捕された男が少女を誘拐した罪と少