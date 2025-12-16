冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。回答者プロフィール回答者本人：40代男性同居家族構成：本人、妻、長男住まいの地域：北海道・東北地方職種：管理職（役職付き）雇用形態：正社員勤務年数：1〜5年世帯年収：本人450万円、配偶者200万円現