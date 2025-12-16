JR東日本は16日、国に支払っている北陸新幹線など整備新幹線のリース料（貸付料）について、開業31年以降の算出方法を見直し、現在の貸付料を上限にすべきだとの考えを示した。2027年秋に北陸新幹線の高崎―長野が30年を迎えるのを前に、国土交通省が値上げを視野に検討していることをけん制した。貸付料は運賃収入など見込まれる収益を基に算出。JR東と運輸省（現在の国交省）は1991年、現行の算出方式に基づく貸付料の支払い