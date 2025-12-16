男性10人組グループ「TREASURE」の日本人メンバーYOSHI、ASAHI、HARUTOが、20日に中国・上海で開催されるイベントに参加できなくなったことが分かった。イベント主催会社が公式SNSを通じて伝えた。MAKESTAR社のSNSで「12月20日に開催予定だったTREASURE 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] FANSIGN & PHOTO EVENT IN SHANGHAI につきまして、不可抗力により YOSHI、ASAHI、HARUTO の3名が本イベントに参加できなくなりましたこと