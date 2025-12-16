気象の「大雨警報」などの名称から、住民がとるべき避難行動も分かるようにするため、気象庁と国土交通省は、住民に警戒を呼び掛ける「防災気象情報」について変更すると発表しました。新たな運用は、来年5月下旬にスタートする予定です。気象庁などが発表する警報や注意報などをめぐっては、住民が取るべき避難行動の目安となる5段階の「警戒レベル」との関係が分かりづらいという課題がありました。このため新たな運用では