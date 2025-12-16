【ロンドン＝横堀裕也】ノルウェー紙アフテンポステンなどは１５日、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラ野党指導者マリア・マチャド氏（５８）が同国を脱出してオスロに向かう際、脊椎を骨折する大けがを負っていたと報じた。ベネズエラに帰国する決意は変わらないものの、今後の治療方針が固まるまではオスロに滞在する見通しだという。マチャド氏はベネズエラから脱出するにあたり、カツラで変装し、１０か所の軍の検問所を