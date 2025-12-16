家賃相場が過去最高を更新する中、いまコンパクトな狭小物件が注目されています。【写真で見る】シャワーブースで足湯ができる狭小物件ファミリー：24万円シングル：11万円 “狭小物件”注目のワケ井上貴博キャスター：物価高の今、固定費を見直して、家賃を削るという人が増えているということです。【東京23区賃貸物件の平均賃料】※不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S」調べ▼ファミリー向き賃貸（掲載