補正予算が成立したことを受けた野党の反応です。立憲民主党安住幹事長「この財政が厳しい中で緊要性のない予算を盛り込みすぎであるので、反対にさせていただいた。全部11兆円の借金で若い人たちにも、後世に残していくわけだから、私は決して手放しでは喜べない予算だと思います」一方、今回の補正予算には、野党である国民民主党や公明党は賛成に回りました。国民民主党玉木代表「求めていた内容が盛り込まれておりますので